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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вальядолид
Гранада - Вальядолид: обзор матча 10 января 2014
Гранада
10.01.2014, пятница, 23:59
Испания. Примера, 19 тур
4 : 0
Завершен
Вальядолид
12'
Д. Мурильо
22'
Ресио
55'
Ресио
78'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Вальядолид
Замена
Рики
️️️️
Ю. Эль-Араби
86'
Замена
М. Перейра
️️️️
Ресио
83'
ГОЛ! 4:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Д. Майнц
78'
74'
Желтая карточка
Х. Руэда
Замена
А. Коефф
️️️️
Д. Мурильо
64'
61'
Замена
Х. Бараха
️️️️
Л. Састре
ГОЛ! 3:0!
Ресио
55'
46'
Замена
Л. Састре
️️️️
В. Перес
46'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
З. Бергдич
32'
Желтая карточка
А. Рукавина
24'
Желтая карточка
Омар
ГОЛ! 2:0!
Ресио
Пас отдал
Ф. Рико
22'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мурильо
Пас отдал
Пити
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Пити
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
36
Ресио
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
7
Омар
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
7
Мишель Перейра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
11
Рики
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
34
Зуби
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
19
Вальдет Рама
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
4-5-1
2
Роберто
2
Ангуло
5
Майнц
24
Мурильо
12
Ньом
16
Итурра
10
Пити
8
Браими
36
Ресио
4
Рико
19
Эль-Араби
3-4-2-1
13
Мариньо
18
Руэда
4
Валиенте
19
Бергдич
2
Рукавина
7
Росси
20
Перес
17
Пенья
10
Гонсалес
7
Омар
24
Гуэрра
24
Мурильо
92
Коефф
92
Коефф
24
Мурильо
36
Ресио
7
Перейра
7
Перейра
36
Ресио
19
Эль-Араби
11
Рики
11
Рики
19
Эль-Араби
Састре
8
Бараха
8
Бараха
Састре
20
Перес
22
Састре
22
Састре
20
Перес
19
Бергдич
12
Ларссон
12
Ларссон
19
Бергдич
Остались в запасе
Гранада
Вальядолид
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
30
Диего Буонанотте
АП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Главный тренер
Лукас Алькарас
19
Вальдет Рама
ЦФ
34
Зуби
ЦП
25
Хайме Хименес
ВР
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
30
Диего Буонанотте
АП
11
Дани Бенитес
ЛВ
Остались в запасе
19
Вальдет Рама
ЦФ
34
Зуби
ЦП
25
Хайме Хименес
ВР
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Гранада - Вальядолид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Лос Карменес
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