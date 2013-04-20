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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вальядолид
Гранада - Вальядолид: обзор матча 20 апреля 2013
Гранада
20.04.2013, суббота, 18:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
73'
Ю. Эль-Араби
58'
П. Эберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Вальядолид
84'
Замена
Омар
️️️️
Д. Ларссон
Замена
К. Аранда
️️️️
О. Игало
77'
76'
Замена
Л. Састре
️️️️
О. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Д. Буонанотте
73'
Желтая карточка
Ресио
70'
69'
Замена
А. Буэно
️️️️
П. Эберт
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Г. Торже
64'
Желтая карточка
П. Диакате
58'
58'
ГОЛ! 0:1!
П. Эберт
43'
Желтая карточка
М. Баленсиага
Желтая карточка
Г. Торже
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Ресио
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
3
Нолито
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Гранада
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
0
Ириней
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
7
Омар
ЦП
9
Манушу
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-3-3
2
Роберто
6
Сикейра
15
Диакате
5
Майнц
12
Ньом
36
Ресио
17
Рико
8
Торже
9
Игало
19
Эль-Араби
3
Нолито
4-1-3-2
25
Хименес
4
Валиенте
2
Рукавина
18
Руэда
18
Баленсиага
20
Перес
10
Гонсалес
18
Рубио
20
Эберт
24
Гуэрра
12
Ларссон
8
Торже
30
Буонанотте
30
Буонанотте
8
Торже
9
Игало
7
Аранда
7
Аранда
9
Игало
10
Гонсалес
22
Састре
22
Састре
10
Гонсалес
12
Ларссон
7
Омар
7
Омар
12
Ларссон
20
Эберт
19
Буэно
19
Буэно
20
Эберт
Остались в запасе
Гранада
Вальядолид
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
0
Ириней
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
0
Ириней
ЦП
Остались в запасе
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Гранада - Вальядолид
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Лос Карменес
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