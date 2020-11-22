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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вальядолид
Гранада - Вальядолид: обзор матча 22 ноября 2020
Гранада
22.11.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 10 тур
1 : 3
Завершен
Вальядолид
63'
Д. Дуарте
45+2'
О. Плано
53'
М. Андре
90'
Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Вальядолид
Желтая карточка
Л. Суарес
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:3!
Жота
88'
Желтая карточка
Жота
Замена
А. Соро
️️️️
А. Монторо
80'
77'
Замена
Т. Вилья
️️️️
Феде
77'
Замена
Жота
️️️️
О. Плано
76'
Замена
️️️️
П. Эрвияс
Желтая карточка
А. Монторо
71'
69'
Желтая карточка
С. Джанко
68'
Замена
С. Джанко
️️️️
Ф. Орельяна
ГОЛ! 1:2!
Д. Дуарте
Пас отдал
Д. Фулкье
63'
Замена
Я. Эррера
️️️️
М. Гоналон
55'
Замена
Л. Суарес
️️️️
Ф. Вико
55'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Х. Молина
54'
53'
ГОЛ! 0:2!
М. Андре
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
О. Плано
Пас отдал
С. Гвардиола
45'
Желтая карточка
Феде
Желтая карточка
К. Нева
39'
Желтая карточка
М. Гоналон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Феде Вико
АП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
88
Ян Брайс
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
7
Жота
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
21
Мичел
ЦП
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
19
Шон Вайссман
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Силва
21
Нева
5
Санчес
22
Дуарте
20
Фулкье
25
Гоналон
6
Милья
19
Монторо
11
Мачис
19
Вико
19
Молина
3-2-3-2
1
Масип
18
Гонсалес
12
Фернандес
22
Мартинес
6
Феде
4
Алькарас
14
Орельяна
20
Плано
14
Эрвияс
10
Андре
14
Гвардиола
19
Монторо
29
Соро
29
Соро
19
Монторо
19
Вико
97
Суарес
97
Суарес
19
Вико
25
Гоналон
21
Эррера
21
Эррера
25
Гоналон
19
Молина
9
Сольдадо
9
Сольдадо
19
Молина
14
Орельяна
17
Джанко
17
Джанко
14
Орельяна
6
Феде
19
Вилья
19
Вилья
6
Феде
20
Плано
7
Жота
7
Жота
20
Плано
Остались в запасе
Гранада
Вальядолид
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
20
Вальдо Рубио
ЛВ
2
Луис Перес
ПЗ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
13
Роберто
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
23
Пепе Санчес
ПЗ
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
Остались в запасе
20
Вальдо Рубио
ЛВ
2
Луис Перес
ПЗ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
13
Роберто
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
71
Кике Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Гранада - Вальядолид
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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