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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Гранада
Вальядолид - Гранада: обзор матча 24 сентября 2019
Вальядолид
24.09.2019, вторник, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
12'
О. Плано
42'
К. Фернандес Луна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Гранада
90'
Желтая карточка
Х. Санчес
77'
Желтая карточка
Я. Эррера
Желтая карточка
Кико
71'
42'
ГОЛ! 1:1!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
В. Диас
Желтая карточка
С. Рамирес
35'
ГОЛ! 1:0!
О. Плано
Пас отдал
Т. Вилья
12'
Желтая карточка
Р. Алькарас
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
21
Мичел
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-2-2-2
1
Масип
22
Мартинес
22
Салису
22
Кико
17
Мойяно
6
Феде
4
Алькарас
19
Вилья
20
Плано
14
Гвардиола
19
Рамирес
4-1-1-2-2
1
Силва
16
Диас
15
Мартинес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
19
Монторо
7
Пуэртас
14
Вадильо
14
Фернандес Луна
20
Рамос
Остались в запасе
Вальядолид
Гранада
20
Вальдо Рубио
ЛВ
23
Педро Порро
ПЗ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
20
Вальдо Рубио
ЛВ
23
Педро Порро
ПЗ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
21
Янхель Эррера
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Вальядолид - Гранада
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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