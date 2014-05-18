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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Гранада
Вальядолид - Гранада: обзор матча 18 мая 2014
Вальядолид
18.05.2014, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 1
Завершен
Гранада
44'
С. Митрович (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Гранада
87'
Замена
А. Коефф
️️️️
Я. Браими
Замена
Х. Бараха
️️️️
А. Рубио
86'
Желтая карточка
О. Гонсалес
81'
81'
Замена
О. Игало
️️️️
Ю. Эль-Араби
80'
Желтая карточка
Роберто
68'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Пити
65'
Желтая карточка
Пити
Замена
У. Осорио
️️️️
Жеффрен
53'
Замена
Манушу
️️️️
Д. Ларссон
53'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Митрович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
36
Ресио
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
10
Пити
ЦП
4
Фран Рико
ПП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
7
Омар
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Гранада
1
Орестис Карнезис
ВР
92
Александр Коефф
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
33
Кристиан Браво
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
9
Одион Игало
ЦФ
4-1-3-2
25
Хименес
17
Пенья
2
Рукавина
23
Митрович
18
Руэда
20
Перес
10
Гонсалес
18
Рубио
9
Жеффрен
24
Гуэрра
12
Ларссон
4-5-1
2
Роберто
12
Ньом
5
Майнц
4
Илори
2
Ангуло
4
Рико
36
Ресио
16
Итурра
10
Пити
8
Браими
19
Эль-Араби
9
Жеффрен
12
Осорио
12
Осорио
9
Жеффрен
18
Рубио
8
Бараха
8
Бараха
18
Рубио
12
Ларссон
9
Манушу
9
Манушу
12
Ларссон
8
Браими
92
Коефф
92
Коефф
8
Браими
10
Пити
30
Буонанотте
30
Буонанотте
10
Пити
19
Эль-Араби
9
Игало
9
Игало
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Вальядолид
Гранада
13
Диего Мариньо
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
33
Кристиан Браво
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
19
Закария Бергдич
ЦЗ
7
Фаусто Росси
ОП
7
Омар
ЦП
Остались в запасе
33
Кристиан Браво
ЦП
1
Орестис Карнезис
ВР
20
Димитри Фулкье
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Вальядолид - Гранада
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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