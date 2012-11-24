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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Гранада
Вальядолид - Гранада: обзор матча 24 ноября 2012
Вальядолид
24.11.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
63'
Манушу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Гранада
Замена
Л. Састре
️️️️
О. Гонсалес
88'
86'
Замена
И. Лопес
️️️️
П. Диакате
83'
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Манушу
81'
79'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Ньом
Замена
А. Буэно
️️️️
П. Эберт
75'
68'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Ф. Орельяна
66'
Желтая карточка
Д. Бенитес
ГОЛ! 1:0!
Манушу
Пас отдал
О. Гонсалес
63'
Желтая карточка
О. Гонсалес
45'
+1
44'
Желтая карточка
Б. Гомес
30'
Желтая карточка
П. Диакате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
25
Дани Эрнандес
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
18
Хесус Руэда
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Виктор Перес
ОП
18
Альваро Рубио
ЦП
7
Омар
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
8
Габриэль Торже
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
0
Ириней
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
30
Хорхе Песка
ЦП
22
Луис Састре
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
18
Мануэль Лусена
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-1-4-1
25
Эрнандес
18
Баленсиага
2
Рукавина
18
Руэда
17
Пенья
20
Перес
20
Эберт
7
Омар
10
Гонсалес
18
Рубио
9
Манушу
4-3-2-1
25
Тоньо
12
Ньом
20
Гомес
15
Диакате
6
Сикейра
8
Торже
17
Рико
0
Ириней
14
Орельяна
11
Бенитес
19
Эль-Араби
10
Гонсалес
22
Састре
22
Састре
10
Гонсалес
9
Манушу
24
Гуэрра
24
Гуэрра
9
Манушу
20
Эберт
19
Буэно
19
Буэно
20
Эберт
12
Ньом
11
Мачис
11
Мачис
12
Ньом
15
Диакате
12
Лопес
12
Лопес
15
Диакате
14
Орельяна
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
14
Орельяна
Остались в запасе
Вальядолид
Гранада
30
Хорхе Песка
ЦП
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Остались в запасе
30
Хорхе Песка
ЦП
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Вальядолид - Гранада
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
5 : 0
12.10.2026
Альбасете
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Хосе Соррилья
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