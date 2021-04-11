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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Гранада
Вальядолид - Гранада: обзор матча 11 апреля 2021
Вальядолид
11.04.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
41'
Ф. Орельяна (П)
78'
Х. Молина
86'
Куини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Гранада
86'
ГОЛ! 1:2!
Куини
Пас отдал
А. Пуэртас
85'
Замена
В. Диас
️️️️
Х. Молина
Замена
Н. Мартинес
️️️️
С. Джанко
85'
Замена
Ш. Вайссман
️️️️
К. Кодро
85'
78'
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
Пас отдал
Д. Фулкье
Замена
М. Андре
️️️️
С. Гвардиола
72'
Желтая карточка
Б. Гонсалес
69'
67'
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Т. Вилья
65'
65'
Замена
Л. Суарес
️️️️
М. Гоналон
Желтая карточка
Ж. Масип
64'
Желтая карточка
С. Джанко
62'
Желтая карточка
Р. Алькарас
62'
55'
Замена
А. Монторо
️️️️
Ф. Вико
46'
Замена
Я. Эррера
️️️️
Я. Брайс
Замена
М. Рубио
️️️️
Х. Санчес
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Орельяна
41'
34'
Желтая карточка
Х. Вальехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
16
Роке Меса
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Гранада
1
Руй Силва
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вальядолид
13
Роберто
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
12
Мигель Рубио
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Карлос Нева
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
4-2-2-2
1
Масип
15
Оласа
18
Гонсалес
15
Санчес
17
Джанко
16
Меса
4
Алькарас
19
Вилья
14
Орельяна
19
Кодро
14
Гвардиола
4-1-1-3-1
1
Силва
20
Фулкье
24
Вальехо
5
Санчес
17
Куини
25
Гоналон
88
Брайс
7
Пуэртас
19
Вико
11
Мачис
19
Молина
15
Санчес
12
Рубио
12
Рубио
15
Санчес
17
Джанко
22
Мартинес
22
Мартинес
17
Джанко
19
Вилья
14
Эрвияс
14
Эрвияс
19
Вилья
19
Кодро
19
Вайссман
19
Вайссман
19
Кодро
14
Гвардиола
10
Андре
10
Андре
14
Гвардиола
19
Молина
16
Диас
16
Диас
19
Молина
19
Вико
19
Монторо
19
Монторо
19
Вико
88
Брайс
21
Эррера
21
Эррера
88
Брайс
25
Гоналон
97
Суарес
97
Суарес
25
Гоналон
Остались в запасе
Вальядолид
Гранада
20
Ориоль Рей
ОП
13
Роберто
ВР
2
Луис Перес
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Карлос Нева
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
20
Ориоль Рей
ОП
13
Роберто
ВР
2
Луис Перес
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Карлос Нева
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Вальядолид - Гранада
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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