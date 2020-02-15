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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Вальядолид
Гранада - Вальядолид: обзор матча 15 февраля 2020
Гранада
15.02.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
81'
А. Пуэртас
90+6'
К. Фернандес Луна
56'
С. Гвардиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Вальядолид
ГОЛ! 2:1!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
Ф. Вико
90'
+6
90'
+3
Замена
Антонито
️️️️
О. Плано
ГОЛ! 1:1!
А. Пуэртас
Пас отдал
Д. Мачис
81'
79'
Замена
Мичел
️️️️
С. Гвардиола
75'
Замена
В. Рубио
️️️️
Т. Вилья
Замена
Ф. Вико
️️️️
А. Вадильо
71'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
В. Диас
61'
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Гвардиола
Пас отдал
Р. Гарсия
Замена
Д. Мачис
️️️️
Ж. Диаш
53'
45'
Желтая карточка
О. Плано
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
31'
Желтая карточка
Д. Фулкье
16'
11'
Желтая карточка
Феде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
Вальядолид
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
2
Антонито
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Силва
16
Диас
5
Санчес
15
Мартинес
21
Нева
25
Гоналон
20
Фулкье
21
Эррера
14
Вадильо
23
Диаш
14
Фернандес Луна
4-2-2-2
1
Масип
22
Салису
22
Кико
17
Мойяно
15
Гарсия
4
Алькарас
6
Феде
20
Плано
19
Вилья
14
Гвардиола
20
Унал
23
Диаш
11
Мачис
11
Мачис
23
Диаш
16
Диас
7
Пуэртас
7
Пуэртас
16
Диас
14
Вадильо
19
Вико
19
Вико
14
Вадильо
19
Вилья
20
Рубио
20
Рубио
19
Вилья
20
Плано
2
Антонито
2
Антонито
20
Плано
14
Гвардиола
21
Мичел
21
Мичел
14
Гвардиола
Остались в запасе
Гранада
Вальядолид
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
23
Педро Порро
ПЗ
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Ян Брайс
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Гранада - Вальядолид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
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