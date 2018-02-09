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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Вальядолид
Гранада - Вальядолид: обзор матча 09 февраля 2018
Гранада
09.02.2018, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 26 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
27'
Д. Мачис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Вальядолид
Желтая карточка
С. Агра
88'
Желтая карточка
Р. Баэна
71'
45'
Желтая карточка
Луисми
Желтая карточка
А. Монторо
30'
Желтая карточка
Д. Мачис
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мачис
Пас отдал
В. Диас
27'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Гранада - Вальядолид
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Стадион:
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