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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал
Бетис - Реал: обзор матча 05 марта 2023
Бетис
05.03.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Реал
87'
Замена
А. Родригес
️️️️
Т. Кроос
Замена
Абнер
️️️️
Х. Миранда
87'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Руйбаль
87'
84'
Желтая карточка
Винисиус
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
80'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
71'
Замена
Л. Энрике
️️️️
А. Перес
71'
63'
Замена
Д. Себальос
️️️️
О. Чуамени
63'
Замена
Начо
️️️️
Э. Камавинга
59'
Желтая карточка
Э. Милитао
59'
Желтая карточка
Родриго
59'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Васкес
Желтая карточка
Б. Иглесиас
51'
Желтая карточка
Ю. Сабали
51'
Желтая карточка
В. Карвалью
45'
+1
25'
Желтая карточка
Э. Камавинга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Реал
30
Лукас Каньисарес
ВР
1
Луис Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Браво
33
Миранда
5
Фелипе
2
Пеццелла
20
Сабали
10
Карвалью
2
Родригес
10
Родри
24
Руйбаль
7
Иглесиас
22
Перес
2-1-3-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
22
Рюдигер
14
Чуамени
6
Камавинга
8
Вальверде
8
Кроос
11
Родриго
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
33
Миранда
16
Абнер
16
Абнер
33
Миранда
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
22
Перес
11
Энрике
11
Энрике
22
Перес
24
Руйбаль
17
Хоакин
17
Хоакин
24
Руйбаль
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
6
Камавинга
6
Начо
6
Начо
6
Камавинга
17
Васкес
26
Карвахаль
26
Карвахаль
17
Васкес
14
Чуамени
25
Себальос
25
Себальос
14
Чуамени
8
Кроос
30
Родригес
30
Родригес
8
Кроос
Остались в запасе
Бетис
Реал
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
30
Лукас Каньисарес
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукас Каньисарес
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бетис - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
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