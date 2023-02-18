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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вальядолид
Бетис - Вальядолид: обзор матча 18 февраля 2023
Бетис
18.02.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Вальядолид
2'
Хуанми
45+4'
С. Каналес (П)
30'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Вальядолид
Желтая карточка
Э. Гонсалес
90'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Г. Родригес
90'
89'
Желтая карточка
М. Онгла
Замена
Хоакин
️️️️
Хуанми
81'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Перес
81'
80'
Замена
С. Леон
️️️️
О. Плано
79'
Желтая карточка
Л. Перес
78'
Замена
А. Асевес
️️️️
Ж. Масип
Желтая карточка
Г. Родригес
77'
71'
Замена
И. Санчес
️️️️
К. Перес
55'
Желтая карточка
А. Агуадо
55'
Желтая карточка
Мончу
Замена
Л. Энрике
️️️️
Абнер
46'
46'
Замена
А. Агуадо
️️️️
Х. Санчес
46'
Замена
Д. Эль-Ямик
️️️️
Д. Мачис
Замена
Х. Миранда
️️️️
С. Каналес
46'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Каналес
45'
+4
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Ларин
Пас отдал
К. Перес
Желтая карточка
Абнер
12'
5'
Желтая карточка
Х. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Хуанми
Пас отдал
С. Каналес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Мончу
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
20
Оскар Плано
ПВ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Вальядолид
1
Альваро Асевес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Браво
16
Абнер
5
Фелипе
4
Руис
20
Сабали
10
Карвалью
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
22
Перес
7
Хуанми
4-2-3-1
1
Масип
2
Перес
18
Онгла
15
Санчес
15
Оласа
6
Мончу
71
Перес
20
Плано
19
Плата
11
Мачис
9
Ларин
20
Каналес
33
Миранда
33
Миранда
20
Каналес
2
Родригес
6
Гонсалес
6
Гонсалес
2
Родригес
16
Абнер
11
Энрике
11
Энрике
16
Абнер
7
Хуанми
17
Хоакин
17
Хоакин
7
Хуанми
22
Перес
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
22
Перес
1
Масип
1
Асевес
1
Асевес
1
Масип
11
Мачис
5
Эль-Ямик
5
Эль-Ямик
11
Мачис
15
Санчес
18
Агуадо
18
Агуадо
15
Санчес
71
Перес
10
Санчес
10
Санчес
71
Перес
20
Плано
11
Леон
11
Леон
20
Плано
Остались в запасе
Бетис
Вальядолид
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
21
Селим Амалла
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Бетис - Вальядолид
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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