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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Бетис
Вильярреал - Бетис: обзор матча 12 марта 2023
Вильярреал
12.03.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
55'
Й. Пино
38'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Бетис
90'
+8
Желтая карточка
Л. Энрике
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Ж. Морено
90'
Замена
Н. Джексон
️️️️
Р. Террац
90'
82'
Замена
Ю. Сабали
️️️️
А. Руйбаль
82'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
Желтая карточка
П. Торрес
76'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
72'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Й. Пино
72'
71'
Замена
Хуанми
️️️️
А. Перес
Желтая карточка
А. Баэна
64'
Замена
А. Баэна
️️️️
М. Тригерос
64'
58'
Замена
Л. Энрике
️️️️
С. Каналес
ГОЛ! 1:1!
Й. Пино
Пас отдал
Р. Террац
55'
46'
Замена
П. Акуоку
️️️️
Г. Родригес
Желтая карточка
Ж. Морено
40'
38'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иглесиас
6'
Желтая карточка
Г. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Николас Джексон
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Рейна
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
11
Террац
10
Парехо
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
10
Пино
7
Морено
3-2-3-2
1
Силва
2
Пеццелла
4
Руис
33
Миранда
2
Родригес
18
Гуардадо
24
Руйбаль
10
Родри
20
Каналес
7
Иглесиас
22
Перес
7
Морено
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
7
Морено
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
14
Тригерос
10
Баэна
10
Баэна
14
Тригерос
11
Террац
11
Джексон
11
Джексон
11
Террац
10
Пино
25
Моралес
25
Моралес
10
Пино
24
Руйбаль
20
Сабали
20
Сабали
24
Руйбаль
2
Родригес
24
Акуоку
24
Акуоку
2
Родригес
20
Каналес
11
Энрике
11
Энрике
20
Каналес
22
Перес
7
Хуанми
7
Хуанми
22
Перес
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Вильярреал
Бетис
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Вильярреал - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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