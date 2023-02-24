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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Бетис
Эльче - Бетис: обзор матча 24 февраля 2023
Эльче
24.02.2023, пятница, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 3
Завершен
Бетис
7'
Фидель (П)
9'
Л. Бойе
65'
Б. Иглесиас (П)
68'
Х. Миранда
90+5'
В. Жозе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Бетис
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 2:3!
В. Жозе
Вторая желтая
Э. Роко
90'
+4
Желтая карточка
Г. Паласиос
90'
+3
89'
Пенальти не реализован!
Б. Иглесиас
85'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Перес
81'
Замена
В. Руис
️️️️
Л. Фелипе
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
Фидель
81'
Замена
Л. Бланко
️️️️
К. Клер
75'
Замена
Р. Гути
️️️️
Ж. Гумбау
74'
Замена
Хосан
️️️️
Э. Понсе
74'
68'
ГОЛ! 2:2!
Х. Миранда
Пас отдал
А. Гуардадо
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Т. Моренте
66'
65'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Б. Иглесиас
Красная карточка
П. Шейх
59'
Красная карточка
Л. Магальян
55'
46'
Замена
Хоакин
️️️️
Л. Энрике
46'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Абнер
46'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Хуанми
Желтая карточка
Ж. Гумбау
45'
Желтая карточка
Э. Роко
35'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бойе
9'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фидель
7'
6'
Желтая карточка
Абнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Лукас Бойе
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Лаутаро Бланко
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
10
Рауль Гути
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
17
Хосан
ПВ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
30
Фран Вьейтес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-2-2-2
13
Бадия
18
Клер
3
Роко
16
Магальян
13
Паласиос
8
Маскарель
6
Гумбау
20
Моренте
10
Фидель
9
Понсе
15
Бойе
3-1-1-3-2
1
Браво
2
Пеццелла
5
Фелипе
16
Абнер
10
Карвалью
18
Гуардадо
11
Энрике
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Хуанми
22
Перес
10
Фидель
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
10
Фидель
20
Моренте
16
Гонсалес
16
Гонсалес
20
Моренте
18
Клер
3
Бланко
3
Бланко
18
Клер
6
Гумбау
10
Гути
10
Гути
6
Гумбау
9
Понсе
17
Хосан
17
Хосан
9
Понсе
16
Абнер
33
Миранда
33
Миранда
16
Абнер
5
Фелипе
4
Руис
4
Руис
5
Фелипе
11
Энрике
17
Хоакин
17
Хоакин
11
Энрике
7
Хуанми
7
Иглесиас
7
Иглесиас
7
Хуанми
22
Перес
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
22
Перес
Остались в запасе
Эльче
Бетис
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Дани Мартин
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
30
Фран Вьейтес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
30
Фран Вьейтес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эльче - Бетис
3
3
1
Красные карточки
3
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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