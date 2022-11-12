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    Франсиско Родригес

    Тренер
    Имя Франсиско
    Фамилия Родригес
    Команда Эльче
    Гражданство Испания
    Дата рождения 17 сентября 1978
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.02.2023 Реал 4 : 0 Эльче Испания. Примера, 21 тур
    19.02.2023 Эльче 0 : 1 Эспаньол Испания. Примера, 22 тур
    24.02.2023 Эльче 2 : 3 Бетис Испания. Примера, 23 тур
    04.03.2023 Мальорка 0 : 1 Эльче Испания. Примера, 24 тур
    11.03.2023 Эльче 1 : 1 Вальядолид Испания. Примера, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эльче 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    12.11.2022 Л'Алькора 0 : 3 Эльче
    20.12.2022 Гвадалахара КМ 0 : 3 Эльче
    03.01.2023 Сеута 1 : 0 Эльче
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