Франсиско Родригес
Тренер
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Эльче
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|17 сентября 1978
|Имя
|Франсиско
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Эльче
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|17 сентября 1978
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|Реал
|4 : 0
|Эльче
|Испания. Примера, 21 тур
|19.02.2023
|Эльче
|0 : 1
|Эспаньол
|Испания. Примера, 22 тур
|24.02.2023
|Эльче
|2 : 3
|Бетис
|Испания. Примера, 23 тур
|04.03.2023
|Мальорка
|0 : 1
|Эльче
|Испания. Примера, 24 тур
|11.03.2023
|Эльче
|1 : 1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 25 тур