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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Бетис
Жирона - Бетис: обзор матча 28 мая 2023
Жирона
28.05.2023, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 2
Завершен
Бетис
36'
М. Гутьеррес
47'
Б. Иглесиас
77'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Бетис
87'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
87'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
С. Каналес
86'
Желтая карточка
Г. Родригес
82'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
82'
Замена
Хоакин
️️️️
Родри
Замена
К. Стуани
️️️️
В. Фернандес
78'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Д. Лопес
78'
Замена
Х. Эрнандес
️️️️
Рейньер
78'
77'
ГОЛ! 1:2!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Х. Миранда
69'
Замена
Хуанми
️️️️
А. Перес
Замена
А. Гарсия
️️️️
Я. Эррера
61'
47'
ГОЛ! 1:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
С. Каналес
Замена
Б. Эспиноcа
️️️️
Хуанпе
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Гутьеррес
Пас отдал
Рейньер
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Рейньер
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Валери Фернандес
ПВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
34
Биль Фаррес
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
6
Хуанпе
22
Мартинес
5
Лопес
21
Ромеу
21
Эррера
11
Цыганков
19
Рейньер
17
Фернандес
11
Кастелланос
4-1-1-2-2
1
Браво
20
Сабали
5
Фелипе
6
Гонсалес
33
Миранда
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Родри
7
Иглесиас
22
Перес
19
Рейньер
15
Эрнандес
15
Эрнандес
19
Рейньер
6
Хуанпе
20
Эспиноcа
20
Эспиноcа
6
Хуанпе
5
Лопес
27
Коуто
27
Коуто
5
Лопес
21
Эррера
24
Гарсия
24
Гарсия
21
Эррера
17
Фернандес
7
Стуани
7
Стуани
17
Фернандес
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
20
Каналес
24
Руйбаль
24
Руйбаль
20
Каналес
10
Родри
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Родри
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
22
Перес
7
Хуанми
7
Хуанми
22
Перес
Остались в запасе
Жирона
Бетис
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
34
Биль Фаррес
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
10
Борха Гарсия
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
34
Биль Фаррес
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
10
Борха Гарсия
АП
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Жирона - Бетис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
Где смотреть матч:
Okko
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