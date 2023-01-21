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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Бетис
Эспаньол - Бетис: обзор матча 21 января 2023
Эспаньол
21.01.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
43'
М. Брейтуэйт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эспаньол - Бетис
90'
+1
Желтая карточка
А. Руйбаль
Желтая карточка
Р. Санчес
89'
Замена
Н. Меламед
️️️️
Х. Пуадо
81'
81'
Замена
В. Жозе
️️️️
Л. Энрике
81'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Абнер
Замена
Р. Санчес
️️️️
М. Брейтуэйт
81'
74'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Гуардадо
Замена
Ф. Калеро
️️️️
А. Видаль
72'
60'
Замена
Родри
️️️️
Г. Родригес
Желтая карточка
С. Монтес
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Б. Оливан
43'
Желтая карточка
Х. Пуадо
27'
24'
Желтая карточка
Г. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
10
Нико Меламед
ЛВ
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Фернандес
27
Хиль
6
Кабрера
23
Монтес
5
Оливан
5
Соуза
22
Видаль
10
Дардер
7
Пуадо
13
Хоселу
22
Брейтуэйт
3-1-2-3-1
1
Браво
6
Гонсалес
2
Пеццелла
16
Абнер
10
Карвалью
2
Родригес
18
Гуардадо
11
Энрике
20
Каналес
24
Руйбаль
7
Иглесиас
22
Видаль
12
Калеро
12
Калеро
22
Видаль
22
Брейтуэйт
22
Санчес
22
Санчес
22
Брейтуэйт
7
Пуадо
10
Меламед
10
Меламед
7
Пуадо
16
Абнер
33
Миранда
33
Миранда
16
Абнер
2
Родригес
10
Родри
10
Родри
2
Родригес
18
Гуардадо
17
Хоакин
17
Хоакин
18
Гуардадо
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Энрике
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Руй Силва
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Эспаньол - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
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