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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Вильярреал
Бетис - Вильярреал: обзор матча 11 сентября 2022
Бетис
11.09.2022, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
61'
Родри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Вильярреал
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
90'
Желтая карточка
А. Гуардадо
89'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Л. Энрике
84'
78'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Н. Джексон
71'
Замена
Й. Мохика
️️️️
А. Педраса
71'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Э. Капу
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Родри
69'
ГОЛ! 1:0!
Родри
Пас отдал
Л. Энрике
61'
54'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
54'
Замена
А. Баэна
️️️️
Ж. Морено
40'
Желтая карточка
Й. Пино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Силва
11
Алекс Морено
2
Пеццелла
5
Фелипе
20
Сабали
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Родри
11
Энрике
7
Иглесиас
4-1-1-3-1
28
Рульи
17
Фемения
14
Торрес
39
Альбиоль
23
Педраса
6
Капу
10
Парехо
11
Джексон
20
Ло Чельсо
10
Пино
7
Морено
11
Энрике
18
Гуардадо
18
Гуардадо
11
Энрике
10
Родри
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Родри
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
23
Педраса
22
Мохика
22
Мохика
23
Педраса
6
Капу
13
Коклен
13
Коклен
6
Капу
7
Морено
10
Баэна
10
Баэна
7
Морено
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
11
Джексон
25
Моралес
25
Моралес
11
Джексон
Остались в запасе
Бетис
Вильярреал
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Икер Альварес
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бетис - Вильярреал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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