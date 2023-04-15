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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эспаньол
Бетис - Эспаньол: обзор матча 15 апреля 2023
Бетис
15.04.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 29 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
27'
А. Перес
34'
Х. Миранда
69'
В. Карвалью
48'
С. Монтес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Эспаньол
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Перес
90'
Замена
П. Акуоку
️️️️
А. Гуардадо
89'
Замена
Хоакин
️️️️
В. Карвалью
81'
79'
Замена
К. Баре
️️️️
В. Соуза
79'
Замена
Д. Гомес
️️️️
С. Дардер
79'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
Р. Санчес
ГОЛ! 3:1!
В. Карвалью
Пас отдал
Родри
69'
68'
Замена
А. Педроса
️️️️
Х. Пуадо
64'
Желтая карточка
Л. Кабрера
Замена
Родри
️️️️
Б. Иглесиас
63'
60'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Н. Меламед
48'
ГОЛ! 2:1!
С. Монтес
Пас отдал
В. Соуза
38'
Желтая карточка
В. Соуза
ГОЛ! 2:0!
Х. Миранда
Пас отдал
А. Перес
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
Л. Энрике
27'
Желтая карточка
М. Монтойя
17'
Желтая карточка
Л. Фелипе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Рубен Санчес
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Эспаньол
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
4
Денис Суарес
АП
99
Дани Гомес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Силва
33
Миранда
5
Фелипе
6
Гонсалес
33
Монтойя
10
Карвалью
2
Родригес
18
Гуардадо
11
Энрике
7
Иглесиас
22
Перес
4-1-1-2-2
1
Пачеко
22
Санчес
21
Гомес
6
Кабрера
23
Монтес
5
Соуза
10
Дардер
10
Меламед
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
13
Хоселу
18
Гуардадо
24
Акуоку
24
Акуоку
18
Гуардадо
7
Иглесиас
10
Родри
10
Родри
7
Иглесиас
10
Карвалью
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Карвалью
22
Перес
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
22
Перес
7
Пуадо
17
Педроса
17
Педроса
7
Пуадо
22
Санчес
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
22
Санчес
5
Соуза
88
Баре
88
Баре
5
Соуза
10
Меламед
4
Суарес
4
Суарес
10
Меламед
10
Дардер
99
Гомес
99
Гомес
10
Дардер
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
19
Хуан Крус
АП
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
19
Хуан Крус
АП
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
25
Альваро Фернандес
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
5
Симо Вассим Кеддари
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Бетис - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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