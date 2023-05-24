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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Хетафе
Бетис - Хетафе: обзор матча 24 мая 2023
Бетис
24.05.2023, среда, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
69'
О. Альдрете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Хетафе
90'
+6
Желтая карточка
Д. Суарес
86'
Желтая карточка
Порту
86'
Замена
Ф. Ангилери
️️️️
Порту
84'
Желтая карточка
Д. Сорья
Замена
П. Акуоку
️️️️
А. Руйбаль
84'
Замена
Л. Энрике
️️️️
С. Каналес
83'
Красная карточка
Г. Пеццелла
78'
Красная карточка
Г. Пеццелла
78'
Замена
Родри
️️️️
В. Жозе
72'
Замена
Хоакин
️️️️
А. Гуардадо
72'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Хуанми
72'
69'
ГОЛ! 0:1!
О. Альдрете
Пас отдал
Л. Милья
65'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
К. Аленья
64'
Замена
Л. Милья
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Л. Фелипе
60'
Желтая карточка
А. Руйбаль
45'
+2
40'
Желтая карточка
Г. Альварес
29'
Желтая карточка
К. Аленья
11'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Э. Унал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
10
Порту
ПВ
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
23
Жордан Амави
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
3-2-2-3
1
Браво
16
Абнер
5
Фелипе
2
Пеццелла
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
24
Руйбаль
7
Хуанми
22
Перес
12
Виллиан Жозе
3-2-2-1-2
13
Сорья
15
Альдрете
17
Альварес
2
Джене
22
Суарес
23
Митрович
88
Максимович
10
Аленья
10
Порту
19
Унал
17
Мата
24
Руйбаль
24
Акуоку
24
Акуоку
24
Руйбаль
12
Виллиан Жозе
10
Родри
10
Родри
12
Виллиан Жозе
20
Каналес
11
Энрике
11
Энрике
20
Каналес
18
Гуардадо
17
Хоакин
17
Хоакин
18
Гуардадо
7
Хуанми
7
Иглесиас
7
Иглесиас
7
Хуанми
10
Порту
26
Ангилери
26
Ангилери
10
Порту
10
Аленья
2
Иглесиас
2
Иглесиас
10
Аленья
17
Мата
6
Милья
6
Милья
17
Мата
19
Унал
9
Латаса
9
Латаса
19
Унал
Остались в запасе
Бетис
Хетафе
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Хуан Крус
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
19
Хуан Крус
АП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
27
Анхель Алгобия
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Бетис - Хетафе
2
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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