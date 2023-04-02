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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Бетис
Атлетико - Бетис: обзор матча 02 апреля 2023
Атлетико
02.04.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
86'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Бетис
90'
+1
Желтая карточка
В. Жозе
ГОЛ! 1:0!
А. Корреа
86'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Я. Карраско
84'
Замена
А. Витсель
️️️️
Коке
84'
82'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
69'
Замена
Хуанми
️️️️
А. Перес
Замена
П. Барриос
️️️️
А. Мората
68'
62'
Замена
Хоакин
️️️️
Родри
61'
Желтая карточка
А. Перес
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Лемар
59'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Н. Молина
59'
Желтая карточка
Н. Молина
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
11
Луис Энрике
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
20
Хименес
15
Савич
22
Эрмосо
20
Молина
14
Льоренте
6
Коке
10
Карраско
18
Лемар
7
Гризманн
21
Мората
3-1-1-3-2
1
Силва
2
Пеццелла
5
Фелипе
33
Миранда
10
Карвалью
2
Родригес
24
Руйбаль
10
Родри
11
Энрике
7
Иглесиас
22
Перес
6
Коке
28
Витсель
28
Витсель
6
Коке
21
Мората
8
Барриос
8
Барриос
21
Мората
10
Карраско
8
Ньигес
8
Ньигес
10
Карраско
20
Молина
7
Де Пауль
7
Де Пауль
20
Молина
18
Лемар
10
Корреа
10
Корреа
18
Лемар
10
Родри
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Родри
22
Перес
7
Хуанми
7
Хуанми
22
Перес
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Атлетико
Бетис
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Атлетико - Бетис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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