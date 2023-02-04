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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Сельта
Бетис - Сельта: обзор матча 04 февраля 2023
Бетис
04.02.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 4
Завершен
Сельта
9'
Хуанми
23'
С. Каналес
84'
Н. Фекир (П)
6'
Й. Ларсен
42'
Г. Вейга
56'
Г. Вейга
69'
Д. Айду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Сельта
90'
+10
Желтая карточка
Я. Аспас
Желтая карточка
Хоакин
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
У. Нуньес
Красная карточка
Л. Фелипе
90'
+5
Желтая карточка
Л. Энрике
88'
85'
Замена
К. Васкес
️️️️
К. Перес
85'
Замена
А. Солари
️️️️
О. Мингеса
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Н. Фекир
84'
Замена
Абнер
️️️️
Х. Миранда
79'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Хуанми
79'
75'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Л. де ла Торре
73'
Желтая карточка
Л. де ла Торре
Замена
А. Перес
️️️️
Б. Иглесиас
73'
69'
ГОЛ! 2:4!
Д. Айду
64'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Г. Вейга
64'
Замена
О. Родригес
️️️️
Й. Ларсен
Замена
Хоакин
️️️️
А. Гуардадо
62'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Г. Родригес
62'
56'
ГОЛ! 2:3!
Г. Вейга
Пас отдал
Й. Ларсен
42'
ГОЛ! 2:2!
Г. Вейга
Пас отдал
Л. де ла Торре
ГОЛ! 2:1!
С. Каналес
Пас отдал
Б. Иглесиас
23'
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
9'
6'
ГОЛ! 0:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
К. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Сельта
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
4-2-2-2
1
Силва
33
Миранда
2
Пеццелла
5
Фелипе
20
Сабали
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
7
Хуанми
4-3-1-2
25
Вильяр
30
Мингеса
4
Айду
14
Нуньес
22
Галан
17
де ла Торре
10
Вейга
8
Бельтран
23
Перес
22
Ларсен
10
Аспас
33
Миранда
16
Абнер
16
Абнер
33
Миранда
2
Родригес
6
Гонсалес
6
Гонсалес
2
Родригес
7
Хуанми
11
Энрике
11
Энрике
7
Хуанми
18
Гуардадо
17
Хоакин
17
Хоакин
18
Гуардадо
7
Иглесиас
22
Перес
22
Перес
7
Иглесиас
23
Перес
20
Васкес
20
Васкес
23
Перес
22
Ларсен
14
Родригес
14
Родригес
22
Ларсен
30
Мингеса
23
Солари
23
Солари
30
Мингеса
10
Вейга
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Вейга
17
де ла Торре
10
Серви
10
Серви
17
де ла Торре
Остались в запасе
Бетис
Сельта
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
1
Коке Каррильо
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
13
Кристиан Жоэль
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Бетис - Сельта
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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