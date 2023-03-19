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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Мальорка
Бетис - Мальорка: обзор матча 19 марта 2023
Бетис
19.03.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Мальорка
48'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Мальорка
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
90'
+2
Замена
Хоакин
️️️️
С. Каналес
82'
Желтая карточка
А. Гуардадо
81'
77'
Замена
Абдон
️️️️
В. Мурики
71'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
П. Маффео
Замена
В. Карвалью
️️️️
А. Перес
69'
Замена
Хуанми
️️️️
Родри
69'
57'
Замена
А. Санчес
️️️️
И. Баба
57'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Д. Родригес
57'
Замена
Л. Аугустинссон
️️️️
Х. Коста
54'
Желтая карточка
М. Настасич
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Ю. Сабали
48'
31'
Желтая карточка
Х. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
20
Серхио Каналес
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Дани Родригес
АП
7
Ли Кан Ин
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
4-2-2-2
1
Силва
33
Миранда
2
Пеццелла
6
Гонсалес
20
Сабали
2
Родригес
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Родри
7
Иглесиас
22
Перес
3-2-2-2-1
1
Райкович
24
Маффео
21
Раильо
22
Настасич
20
Гонсалес
24
Коста
16
Руис де Галаррета
14
Баба
14
Родригес
7
Кан Ин
19
Мурики
22
Перес
10
Карвалью
10
Карвалью
22
Перес
20
Каналес
17
Хоакин
17
Хоакин
20
Каналес
10
Родри
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Родри
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
24
Коста
6
Аугустинссон
6
Аугустинссон
24
Коста
14
Баба
6
Санчес
6
Санчес
14
Баба
24
Маффео
21
Ндиайе
21
Ндиайе
24
Маффео
19
Мурики
9
Абдон
9
Абдон
19
Мурики
14
Родригес
9
Кадевере
9
Кадевере
14
Родригес
Остались в запасе
Бетис
Мальорка
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Доминик Грейф
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Бетис - Мальорка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
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