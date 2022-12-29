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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетик
Бетис - Атлетик: обзор матча 29 декабря 2022
Бетис
29.12.2022, четверг, 21:15
Испания. Примера, 15 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Атлетик
Красная карточка
Л. Фелипе
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Вивиан
86'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Желтая карточка
Хоакин
86'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Ю. Сабали
84'
Замена
Хоакин
️️️️
Л. Энрике
84'
82'
Желтая карточка
О. Саррага
Замена
Хуанми
️️️️
С. Каналес
77'
77'
Замена
О. Саррага
️️️️
Д. Гарсия
72'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Уильямс
72'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
67'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
66'
54'
Желтая карточка
М. Весга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Силва
11
Алекс Морено
5
Фелипе
35
Гаррета
20
Сабали
10
Карвалью
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
11
Энрике
7
Иглесиас
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Альварес
17
Бершиче
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
20
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
20
Сабали
11
Энрике
17
Хоакин
17
Хоакин
11
Энрике
20
Каналес
7
Хуанми
7
Хуанми
20
Каналес
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
14
Дани Гарсия
6
Саррага
6
Саррага
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Родри
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Родри
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Бетис - Атлетик
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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