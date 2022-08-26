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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Осасуна
Бетис - Осасуна: обзор матча 26 августа 2022
Бетис
26.08.2022, пятница, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
34'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Осасуна
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Н. Фекир
90'
+1
83'
Желтая карточка
Д. Гарсия
78'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Л. Торро
77'
Замена
Э. Барха
️️️️
Р. Пенья
Замена
Л. Фелипе
️️️️
Б. Иглесиас
75'
Красная карточка
Г. Пеццелла
73'
71'
Замена
М. Санчес
️️️️
У. Гарсия
69'
Желтая карточка
У. Гарсия
Замена
Л. Энрике
️️️️
Хуанми
64'
62'
Замена
А. Будимир
️️️️
Л. Авила
62'
Замена
Кике
️️️️
А. Орос
Замена
С. Каналес
️️️️
Родри
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
А. Морено
34'
14'
Желтая карточка
А. Орос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
19
Кике
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Силва
11
Алекс Морено
6
Гонсалес
2
Пеццелла
10
Карвалью
2
Родригес
10
Родри
10
Фекир
24
Руйбаль
7
Иглесиас
7
Хуанми
3-3-2-1-1
1
Эррера
7
Пенья
15
Гарсия
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
3
Крус
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
6
Авила
7
Иглесиас
5
Фелипе
5
Фелипе
7
Иглесиас
10
Фекир
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Фекир
10
Родри
20
Каналес
20
Каналес
10
Родри
7
Хуанми
11
Энрике
11
Энрике
7
Хуанми
6
Торро
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Торро
15
Гарсия
23
Санчес
23
Санчес
15
Гарсия
7
Пенья
11
Барха
11
Барха
7
Пенья
6
Авила
17
Будимир
17
Будимир
6
Авила
10
Орос
19
Кике
19
Кике
10
Орос
Остались в запасе
Бетис
Осасуна
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
1
Хуан Перес
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Бетис - Осасуна
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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