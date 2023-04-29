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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Бетис
Барселона - Бетис: обзор матча 29 апреля 2023
Барселона
29.04.2023, суббота, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
4 : 0
Завершен
Бетис
14'
А. Кристенсен
36'
Р. Левандовски
39'
Рафинья
82'
Г. Родригес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Бетис
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Гави
86'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
Г. Родригес
82'
75'
Замена
Хуанми
️️️️
С. Каналес
Замена
У. Дембеле
️️️️
Рафинья
73'
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Педри
73'
64'
Замена
Хоакин
️️️️
Х. Миранда
64'
Замена
Абнер
️️️️
А. Перес
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. де Йонг
60'
Замена
М. Алонсо
️️️️
А. Кристенсен
59'
46'
Замена
П. Акуоку
️️️️
Л. Энрике
ГОЛ! 3:0!
Рафинья
Пас отдал
С. Бускетс
39'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ж. Кунде
36'
33'
Вторая желтая
Э. Гонсалес
24'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
ГОЛ! 1:0!
А. Кристенсен
Пас отдал
Рафинья
14'
12'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Л. Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
6
Гави
ЦП
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
11
Луис Энрике
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
3
Бальде
33
Араухо
15
Кристенсен
23
Кунде
5
Бускетс
21
де Йонг
8
Педри
6
Гави
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-1-2-2
1
Силва
33
Монтойя
5
Фелипе
2
Пеццелла
33
Миранда
10
Карвалью
2
Родригес
11
Энрике
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
22
Перес
15
Кристенсен
3
Алонсо
3
Алонсо
15
Кристенсен
8
Педри
19
Кессье
19
Кессье
8
Педри
21
де Йонг
31
Фати
31
Фати
21
де Йонг
11
Рафинья
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Рафинья
6
Гави
10
Ямаль
10
Ямаль
6
Гави
22
Перес
16
Абнер
16
Абнер
22
Перес
5
Фелипе
6
Гонсалес
6
Гонсалес
5
Фелипе
11
Энрике
24
Акуоку
24
Акуоку
11
Энрике
33
Миранда
17
Хоакин
17
Хоакин
33
Миранда
20
Каналес
7
Хуанми
7
Хуанми
20
Каналес
Остались в запасе
Барселона
Бетис
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Барселона - Бетис
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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