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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Бетис
Сельта - Бетис: обзор матча 02 октября 2022
Сельта
02.10.2022, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
9'
Г. Вейга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Бетис
Желтая карточка
О. Мингеса
90'
83'
Желтая карточка
Н. Фекир
Замена
Я. Аспас
️️️️
К. Перес
75'
72'
Замена
Хоакин
️️️️
Родри
72'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
М. Монтойя
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Г. Вейга
70'
Замена
О. Мингеса
️️️️
У. Мальо
70'
65'
Желтая карточка
С. Каналес
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Й. Ларсен
56'
Замена
Р. Тапиа
️️️️
А. Солари
56'
46'
Замена
Н. Фекир
️️️️
Б. Иглесиас
46'
Замена
В. Жозе
️️️️
Л. Энрике
Желтая карточка
Х. Галан
35'
Желтая карточка
Й. Ларсен
32'
32'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
Желтая карточка
Г. Вейга
30'
22'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
В. Карвалью
20'
Красная карточка
Л. Фелипе
ГОЛ! 1:0!
Г. Вейга
Пас отдал
Ф. Бельтран
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Агустин Маркесин
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Габриэль Вейга
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
23
Аугусто Солари
ПВ
23
Карлес Перес
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
19
Хуан Крус
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-2-3-1
1
Маркесин
22
Галан
4
Айду
14
Нуньес
22
Мальо
10
Вейга
8
Бельтран
23
Солари
14
Родригес
23
Перес
22
Ларсен
4-1-1-3-1
1
Силва
33
Монтойя
6
Гонсалес
5
Фелипе
11
Алекс Морено
10
Карвалью
24
Акуоку
11
Энрике
10
Родри
20
Каналес
7
Иглесиас
22
Мальо
30
Мингеса
30
Мингеса
22
Мальо
23
Солари
13
Тапиа
13
Тапиа
23
Солари
10
Вейга
17
де ла Торре
17
де ла Торре
10
Вейга
23
Перес
10
Аспас
10
Аспас
23
Перес
22
Ларсен
9
Пасьенса
9
Пасьенса
22
Ларсен
10
Карвалью
2
Пеццелла
2
Пеццелла
10
Карвалью
7
Иглесиас
10
Фекир
10
Фекир
7
Иглесиас
10
Родри
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Родри
33
Монтойя
24
Руйбаль
24
Руйбаль
33
Монтойя
11
Энрике
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Энрике
Остались в запасе
Сельта
Бетис
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
19
Хуан Крус
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
11
Пабло Дуран
ЦФ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
19
Хуан Крус
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сельта - Бетис
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
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