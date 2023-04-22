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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Бетис
Осасуна - Бетис: обзор матча 22 апреля 2023
Осасуна
22.04.2023, суббота, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
3 : 2
Завершен
Бетис
6'
А. Будимир
11'
А. Будимир
41'
Х. Монкайола
16'
Х. Миранда
70'
Г. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Бетис
Желтая карточка
Кике
90'
+3
Замена
И. Муньос
️️️️
А. Орос
87'
81'
Замена
Абнер
️️️️
Х. Миранда
Замена
М. Санчес
️️️️
Э. Абде
81'
Замена
И. Видаль
️️️️
Р. Пенья
81'
Замена
Кике
️️️️
А. Будимир
81'
70'
ГОЛ! 3:2!
Г. Родригес
Пас отдал
Родри
Замена
И. Бенито
️️️️
Э. Барха
70'
65'
Замена
Хоакин
️️️️
В. Карвалью
65'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
46'
Замена
Родри
️️️️
Л. Энрике
46'
Замена
С. Каналес
️️️️
А. Гуардадо
Желтая карточка
А. Эрнандес
43'
ГОЛ! 3:1!
Х. Монкайола
41'
16'
ГОЛ! 2:1!
Х. Миранда
Пас отдал
Л. Энрике
ГОЛ! 2:0!
А. Будимир
Пас отдал
Э. Барха
11'
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
Пас отдал
Э. Барха
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
7
Икер Бенито
ПВ
19
Кике
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
4-3-2-1
1
Эррера
3
Крус
15
Эрнандес
5
Гарсия
7
Пенья
19
Ибаньес
7
Монкайола
10
Орос
10
Эз Абде
11
Барха
17
Будимир
4-1-2-1-2
1
Силва
33
Монтойя
5
Фелипе
6
Гонсалес
33
Миранда
10
Карвалью
2
Родригес
18
Гуардадо
11
Энрике
22
Перес
7
Иглесиас
10
Орос
8
Муньос
8
Муньос
10
Орос
10
Эз Абде
23
Санчес
23
Санчес
10
Эз Абде
7
Пенья
22
Видаль
22
Видаль
7
Пенья
11
Барха
7
Бенито
7
Бенито
11
Барха
17
Будимир
19
Кике
19
Кике
17
Будимир
33
Миранда
16
Абнер
16
Абнер
33
Миранда
18
Гуардадо
20
Каналес
20
Каналес
18
Гуардадо
11
Энрике
10
Родри
10
Родри
11
Энрике
10
Карвалью
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Карвалью
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
Остались в запасе
Осасуна
Бетис
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Луис Авила
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
19
Хуан Крус
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Осасуна - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
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Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Стадион:
Эль Садар
Где смотреть матч:
Okko
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