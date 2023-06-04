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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 04 июня 2023
Бетис
04.06.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
1'
А. Перес
71'
Д. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Валенсия
Желтая карточка
А. Гуардадо
90'
+12
Желтая карточка
Б. Иглесиас
90'
+10
Желтая карточка
Х. Крус
90'
+6
Замена
Х. Крус
️️️️
Э. Гонсалес
87'
83'
Замена
У. Гильямон
️️️️
А. Алмейда
81'
Красная карточка
Ю. Муса
78'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Лопес
78'
Замена
Х. Васкес
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
Хуанми
️️️️
А. Перес
74'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
74'
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лопес
Пас отдал
Н. Гонсалес
Замена
Родри
️️️️
Хоакин
60'
58'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Т. Корреа
58'
Замена
А. Мари
️️️️
С. Лино
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Ю. Сабали
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Перес
Пас отдал
Х. Миранда
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Хави Гуэрра
ЦП
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
14
Альберто Мари
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Браво
33
Миранда
2
Пеццелла
6
Гонсалес
20
Сабали
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
17
Хоакин
7
Иглесиас
22
Перес
4-3-2-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Гайя
8
Гуэрра
6
Гонсалес
8
Алмейда
16
Лино
19
Клюйверт
16
Лопес
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
6
Гонсалес
19
Крус
19
Крус
6
Гонсалес
17
Хоакин
10
Родри
10
Родри
17
Хоакин
20
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
20
Сабали
22
Перес
7
Хуанми
7
Хуанми
22
Перес
19
Клюйверт
21
Васкес
21
Васкес
19
Клюйверт
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
8
Алмейда
22
Гильямон
22
Гильямон
8
Алмейда
16
Лопес
80
Муса
80
Муса
16
Лопес
16
Лино
14
Мари
14
Мари
16
Лино
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хауме
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Бетис - Валенсия
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Okko
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