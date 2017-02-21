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    Рубен Бараха

    Тренер
    Имя Рубен
    Фамилия Бараха
    Команда Валенсия
    Гражданство Испания
    Дата рождения 11 июля 1975
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    20.02.2023 Хетафе 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 22 тур
    25.02.2023 Валенсия 1 : 0 Реал Сосьедад Испания. Примера, 23 тур
    05.03.2023 Барселона 1 : 0 Валенсия Испания. Примера, 24 тур
    11.03.2023 Валенсия 1 : 0 Осасуна Испания. Примера, 25 тур
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