Рубен Бараха
Тренер
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Бараха
|Команда
|Валенсия
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|11 июля 1975
|Имя
|Рубен
|Фамилия
|Бараха
|Команда
|Валенсия
|Гражданство
|Испания
|Дата рождения
|11 июля 1975
|Дата
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|Хетафе
|1 : 0
|Валенсия
|Испания. Примера, 22 тур
|25.02.2023
|Валенсия
|1 : 0
|Реал Сосьедад
|Испания. Примера, 23 тур
|05.03.2023
|Барселона
|1 : 0
|Валенсия
|Испания. Примера, 24 тур
|11.03.2023
|Валенсия
|1 : 0
|Осасуна
|Испания. Примера, 25 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Валенсия
|17
|2
|2
|13
|Дата
|Матч
|20.02.2023
|Хетафе
|1 : 0
|Валенсия
|25.02.2023
|Валенсия
|1 : 0
|Реал Сосьедад
|05.03.2023
|Барселона
|1 : 0
|Валенсия
|11.03.2023
|Валенсия
|1 : 0
|Осасуна
|18.03.2023
|Атлетико
|0 : 0
|Валенсия
|03.04.2023
|Валенсия
|0 : 0
|Райо Вальекано
|09.04.2023
|Альмерия
|0 : 0
|Валенсия
|16.04.2023
|Валенсия
|0 : 0
|Севилья
|23.04.2023
|Эльче
|0 : 0
|Валенсия
|26.04.2023
|Валенсия
|0 : 0
|Вальядолид
|30.04.2023
|Кадис
|0 : 0
|Валенсия
|03.05.2023
|Валенсия
|0 : 0
|Вильярреал
|14.05.2023
|Сельта
|0 : 0
|Валенсия
|21.05.2023
|Валенсия
|0 : 0
|Реал
|24.05.2023
|Мальорка
|0 : 0
|Валенсия
|28.05.2023
|Валенсия
|0 : 0
|Эспаньол
|04.06.2023
|Бетис
|0 : 0
|Валенсия