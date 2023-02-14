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    Бараха – новый главный тренер «Валенсии»

    «Валенсия» назвала имя нового главного тренера.

    Команду возглавил 47-летний Рубен Бараха.

    Испанец сменил уволенного в конце января Дженнаро Гаттузо.

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    Источник: сайт «Валенсии»

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    Сегодня, 15:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2708

      BlackMurder 4 минуты назад

      А я если честно даже доволен, он нравился мне , как игрок, а как тренер думаю проявит

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