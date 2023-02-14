Бараха – новый главный тренер «Валенсии»

«Валенсия» назвала имя нового главного тренера.
Команду возглавил 47-летний Рубен Бараха.
Испанец сменил уволенного в конце января Дженнаро Гаттузо.
- Будучи футболистом, Бараха выступал за «Валенсию» с 2000 по 2010 год.
- Ранее он тренировал «Эльче», «Райо Вальекано», хихонский «Спортинг», «Тенерифе» и «Сарагосу».
- «Валенсия» идет на 18-м месте в Примере, набрав 20 очков в 21 туре.
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Источник: сайт «Валенсии»