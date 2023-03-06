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    «Почему он не посмотрел повтор?». Тренер «Валенсии» раскритиковал судью матча с «Барселоной»

    Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха остался недоволен судейством в игре 24-го тура Примеры против «Барселоны» (0:1).

    • Матч обслуживал Хавьер Рохас.
    • Он не назначил пенальти на 86-й минуте в пользу «Валенсии».
    • В этом моменте Франсиско Перес упал в штрафной площади «Барсы» после контакта с Франком Кессье.

    «Очевидно же, что в этом эпизоде что-то было, и я хотел бы знать, почему судья не посмотрел повтор», – сказал Бараха на послематчевой пресс-конференции.

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    Источник: Marca

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    06.03.2023 08:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +394

      TANNER 6 марта, 17:36

      Потому что там не было фола, за такое пенальти не ставят. Играть в футбол надо, давить соперника пока он в меньшинстве, а не надеяться на то, что судья поставит сомнительный пенальти. Одно нытье. Хотя недотренер больше ничего и не умеет, кроме как скулить.

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      Рейтинг: +3913

      Ziklop 6 марта, 09:35

      правильнее к ВАРу предъявлять , а не к судье в поле.

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