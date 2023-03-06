«Почему он не посмотрел повтор?». Тренер «Валенсии» раскритиковал судью матча с «Барселоной»

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха остался недоволен судейством в игре 24-го тура Примеры против «Барселоны» (0:1).

Матч обслуживал Хавьер Рохас.

Он не назначил пенальти на 86-й минуте в пользу «Валенсии».

В этом моменте Франсиско Перес упал в штрафной площади «Барсы» после контакта с Франком Кессье.

«Очевидно же, что в этом эпизоде что-то было, и я хотел бы знать, почему судья не посмотрел повтор», – сказал Бараха на послематчевой пресс-конференции.

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