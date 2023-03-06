«Почему он не посмотрел повтор?». Тренер «Валенсии» раскритиковал судью матча с «Барселоной»

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха остался недоволен судейством в игре 24-го тура Примеры против «Барселоны» (0:1).
- Матч обслуживал Хавьер Рохас.
- Он не назначил пенальти на 86-й минуте в пользу «Валенсии».
- В этом моменте Франсиско Перес упал в штрафной площади «Барсы» после контакта с Франком Кессье.
«Очевидно же, что в этом эпизоде что-то было, и я хотел бы знать, почему судья не посмотрел повтор», – сказал Бараха на послематчевой пресс-конференции.
РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!
Источник: Marca