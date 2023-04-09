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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Кадис
Бетис - Кадис: обзор матча 09 апреля 2023
Бетис
09.04.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 28 тур
0 : 2
Завершен
Кадис
53'
Р. Алькарас (П)
59'
К. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Кадис
90'
+2
Замена
А. Негредо
️️️️
С. Гвардиола
82'
Замена
Р. Марти
️️️️
К. Рамос
67'
Замена
Алекс
️️️️
Феде
67'
Замена
Х. Мере
️️️️
Фали
67'
Замена
И. Альехо
️️️️
Р. Собрино
65'
Желтая карточка
Х. Мари
Замена
Абнер
️️️️
Х. Миранда
65'
Замена
Хоакин
️️️️
В. Карвалью
65'
Красная карточка
А. Руйбаль
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
К. Рамос
Пас отдал
Т. Бонгонда
Замена
Хуанми
️️️️
Родри
56'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Алькарас
Желтая карточка
Х. Миранда
52'
Желтая карточка
В. Карвалью
51'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Б. Иглесиас
46'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Собрино
Желтая карточка
А. Перес
44'
43'
Желтая карточка
Феде
Красная карточка
С. Каналес
38'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Г. Пеццелла
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Силва
33
Миранда
5
Фелипе
2
Пеццелла
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Родри
24
Руйбаль
7
Иглесиас
22
Перес
4-2-1-3
1
Жиль
20
Карселен
23
Эрнандес
3
Фали
18
Эспино
4
Алькарас
6
Феде
10
Бонгонда
14
Гвардиола
9
Рамос
19
Собрино
33
Миранда
16
Абнер
16
Абнер
33
Миранда
2
Пеццелла
6
Гонсалес
6
Гонсалес
2
Пеццелла
10
Карвалью
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Карвалью
7
Иглесиас
11
Энрике
11
Энрике
7
Иглесиас
10
Родри
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Родри
3
Фали
22
Мере
22
Мере
3
Фали
6
Феде
8
Алекс
8
Алекс
6
Феде
19
Собрино
14
Альехо
14
Альехо
19
Собрино
9
Рамос
9
Марти
9
Марти
9
Рамос
14
Гвардиола
21
Негредо
21
Негредо
14
Гвардиола
Остались в запасе
Бетис
Кадис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
1
Дани Мартин
ВР
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
13
Виктор Азнар
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
36
Рауль Парра
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Бетис - Кадис
3
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Okko
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