Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Альваро Негредо
Альваро Негредо
Завершил карьеру
20 августа 1985 (41)
#21 | Нападающий
186 см | 81 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Видео
Чемпион Европы-2012 объявил о завершении карьеры
2025.03.06 16:28
Примера. 36-летний Негредо принес «Кадису» первую в истории победу над «Леванте»
2022.01.22 19:08
Примера. Гол 36-летнего Негредо помог «Кадису» сыграть вничью с «Бетисом»
2021.08.21 00:07
Примера. Негредо принес «Кадису» победу над «Барселоной»
2020.12.06 00:55
14
Примера. Негредо принес «Кадису» победу над «Эйбаром», команда вышла на второе место
2020.10.31 00:59
1
Фото
Негредо стал игроком «Кадиса»
2020.07.25 10:55
Фото
Джуджак стал одноклубником Веллитона
2018.09.21 09:54
4
Фото
Негредо прибыл на медосмотр в «Аль-Наср»
2018.09.17 08:57
3
Негредо ведет переговоры о переходе в «Монако»
2018.08.17 11:15
Фото
Негредо подписал контракт с «Бешикташем»
2017.08.03 01:21
2
«Лидс» опережает «Суонси» в борьбе за Негредо
2017.07.29 12:59
«Бешикташ» заинтересован в Негредо
2017.07.24 07:30
Негредо может сменить «Валенсию» на «Галатасарай»
2017.05.16 15:12
2
Негредо: «Было ошибкой вернуться в Испанию»
2016.11.05 01:40
1
Фото
Негредо перешел на правах аренды в «Мидлсбро»
2016.07.20 17:02
2
Негредо близок к переходу в «Мидлсбро»
2016.07.10 22:10
Видео
«Депортиво» – «Валенсия». Все голы
2016.01.25 08:52
«Тоттенхэм» рассматривает вариант с приобретением Негредо
2015.12.22 16:45
Негредо отказал «Барселоне»
2015.12.12 10:11
Невилл: «Негредо будет в заявке»
2015.12.08 18:06
«Валенсия» потеряла шестерых основных игроков накануне матча с «Зенитом»
2015.11.24 15:27
8
Негредо не поможет «Валенсии» в матче с «Зенитом»
2015.11.17 06:53
«Зенит» намерен подписать нападающего «Валенсии»
2015.11.02 23:43
7
Негредо: «Было тяжело, но мы дотерпели»
2015.08.26 01:32
Официально
Негредо, Настасич и Синклейр покинули «Манчестер Сити»
2015.07.01 23:26
31
Главные новости
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
2
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
1
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
14
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
5
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
6
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+