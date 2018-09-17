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Негредо прибыл на медосмотр в «Аль-Наср»

17 сентября 2018, 08:57
3

Нападающий «Бешикташа» Альваро Негредо продолжит карьеру в составе «Аль-Насра».

Сегодня утром 33-летний испанец прибыл в Дубай, где ему предстоит сначала пройти медицинский осмотр в новом клубе, а затем подписать контракт.

«Я люблю «Бешикташ» и Стамбул, но в футболе случаются и сложные ситуации. Жаль, что я ухожу из этого клуба», – приводит слова Негредо Fotomac.

Арабский клуб будет платить Негредо зарплату в размере 7 миллионов евро в год. В «Бешикташе» он зарабатывал почти в два раза меньше.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Трансферы Бешикташ Негредо Альваро
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1537165796
Всем бы такие сложные ситуации с 3, 5 ляма на 7 перейти при смене места работы. О таких суммах и мечтать не приходится абсолютному большинству, но от двухразового повышения зарплаты никто бы не отказался.
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vick-north-west
1537169855
упустил такой шанс поиграть в одном клубе с вратарём Кариесом!..
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zigbert
1537180385
Конечно прибыл на медосмотр в хорошем настроении и с перспективами на будущее.
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