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    Негредо прибыл на медосмотр в «Аль-Наср»

    Нападающий «Бешикташа» Альваро Негредо продолжит карьеру в составе «Аль-Насра».

    Сегодня утром 33-летний испанец прибыл в Дубай, где ему предстоит сначала пройти медицинский осмотр в новом клубе, а затем подписать контракт.

    «Я люблю «Бешикташ» и Стамбул, но в футболе случаются и сложные ситуации. Жаль, что я ухожу из этого клуба», – приводит слова Негредо Fotomac.

    Арабский клуб будет платить Негредо зарплату в размере 7 миллионов евро в год. В «Бешикташе» он зарабатывал почти в два раза меньше.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 08:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 13:33

      Конечно прибыл на медосмотр в хорошем настроении и с перспективами на будущее.

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 17 сентября 2018, 10:37

      упустил такой шанс поиграть в одном клубе с вратарём Кариесом!..

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 сентября 2018, 09:29

      Всем бы такие сложные ситуации с 3, 5 ляма на 7 перейти при смене места работы. О таких суммах и мечтать не приходится абсолютному большинству, но от двухразового повышения зарплаты никто бы не отказался.

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