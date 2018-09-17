Негредо прибыл на медосмотр в «Аль-Наср»

Нападающий «Бешикташа» Альваро Негредо продолжит карьеру в составе «Аль-Насра».

Сегодня утром 33-летний испанец прибыл в Дубай, где ему предстоит сначала пройти медицинский осмотр в новом клубе, а затем подписать контракт.

«Я люблю «Бешикташ» и Стамбул, но в футболе случаются и сложные ситуации. Жаль, что я ухожу из этого клуба», – приводит слова Негредо Fotomac.

Арабский клуб будет платить Негредо зарплату в размере 7 миллионов евро в год. В «Бешикташе» он зарабатывал почти в два раза меньше.