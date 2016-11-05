Негредо: «Было ошибкой вернуться в Испанию»

Нападающий «Мидлсбро» Альваро Негредо, в сезоне-2012/13 выступавший за «Манчестер Сити» поделился воспоминаниями о пребывании в манкунианском клубе.

«Я хорошо начал сезон, и болельщики видели, на что я способен, когда готов на 100 процентов. Но с февраля я страдал от травмы плеча, от которой так полностью и не оправился. Когда у вас такая надоедливая травма, вы не можете набрать лучшую форму. Я так и не восстановил доверия тренера к себе. Так что все вышло не так, как я хотел.

Я думаю, что мое возвращение в Испанию было ошибкой, ведь дела в АПЛ шли хорошо.

Но к счастью, у меня появился шанс вернуться в Англию и начать здесь новую главу своей карьеры», – сказал Негредо.