Негредо, Настасич и Синклейр покинули «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» продолжает избавляться от ненужных игроков и разгружать свою немалую зарплатную ведомость. Сегодня «горожане» на своем официальном сайте объявили об уходе еще трех футболистов.



Форвард Альваро Негредо, проведший минувший сезон на правах аренды в испанской «Валенсии» окончательно перешел в испанский клуб, а сумма трансфера оценивается приблизительно в 30 млн. евро. Также остались в своих прежних командах Скотт Синклейр и Матия Настасич, которые были арендованы «Астон Виллой» и «Шальке-04» соответственно.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

Напомним, что ранее полузащитникперешел в «Ливерпуль», а защитникв «Астон Виллу».