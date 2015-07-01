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    Негредо, Настасич и Синклейр покинули «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» продолжает избавляться от ненужных игроков и разгружать свою немалую зарплатную ведомость. Сегодня «горожане» на своем официальном сайте объявили об уходе еще трех футболистов.

    Форвард Альваро Негредо, проведший минувший сезон на правах аренды в испанской «Валенсии» окончательно перешел в испанский клуб, а сумма трансфера оценивается приблизительно в 30 млн. евро. Также остались в своих прежних командах Скотт Синклейр и Матия Настасич, которые были арендованы «Астон Виллой» и «Шальке-04» соответственно.

    Напомним, что ранее полузащитник Джеймс Милнер перешел в «Ливерпуль», а защитник Мика Ричардс в «Астон Виллу».

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    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    01.07.2015 23:26
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    Комментарии (32)
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    Igo0rek
    1435807818
    Не плохо так разгрузили ведомость. Да еще и Негредо пристроили нормально.
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    RUSTY8
    1435811133
    мешок есть мешок покупка ради покупки каждое окно, даже зимнее, закупают 3-4 очень перспективных игрока, маринуют на лавке, потом сплавят в аренду а после окончательной деградации продают по дешевке
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    Carol
    1435812792
    Успехов в новых клубах!!!
    Ответить
    112910415
    1435820897
    грамотно
    Ответить
    alboro
    1435822930
    миграция
    Ответить
    урфинДжо
    1435823388
    да, хороший ход
    Ответить
    sir_Alex
    1435827552
    Чистка рядов
    Ответить
    nnbb199O
    1435828784
    МеШоК
    Ответить
    RMUKMU
    1435843529
    Поздравляю всех болельщиков МЮ с тем, что Настасич уходит, а Компани и Демикелис остаются.
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    ologreds
    1694997685
    numo434559
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