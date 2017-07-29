«Лидс» опережает «Суонси» в борьбе за Негредо

«Лидс» и «Суонси» претендуют на нападающего «Валенсии» Альваро Негредо. Новый главный тренер «павлинов» Томас Кристиансен хочет сделать 31-летнего игрока десятым приобретением клуба в нынешнее межсезонье и готов заплатить за него 6,4 миллиона фунтов стерлингов.

Примечательно, что технический директор «Лидса» Виктор Орта ранее работал в «Мидлсбро» и именно он способствовал переходу испанца из «Валенсии» в стан «речников» летом прошлого года на правах аренды.

Теперь Орта хочет убедить Негредо перейти в «Лидс», отказавшись от возможности выступать в АПЛ.