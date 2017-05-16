Негредо может сменить «Валенсию» на «Галатасарай»

Нападающий «Валенсии» Альваро Негредо может перебраться в турецкую Суперлигу. Интерес к игроку, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Мидлсбро», проявляет «Галатасарай». Сообщается, что «летучие мыши» не заинтересованы в продолжении сотрудничества с форвардом, контракт которого истекает в июне 2019 года.

Стамбульский клуб намерен приобрести 31-летнего футболиста за 3 миллиона евро.

В текущей кампании Негредо провел 38 матчей, забив 10 мячей и сделав четыре голевые передачи.