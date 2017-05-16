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    Негредо может сменить «Валенсию» на «Галатасарай»

    Нападающий «Валенсии» Альваро Негредо может перебраться в турецкую Суперлигу. Интерес к игроку, который в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за «Мидлсбро», проявляет «Галатасарай». Сообщается, что «летучие мыши» не заинтересованы в продолжении сотрудничества с форвардом, контракт которого истекает в июне 2019 года.

    Стамбульский клуб намерен приобрести 31-летнего футболиста за 3 миллиона евро.

    В текущей кампании Негредо провел 38 матчей, забив 10 мячей и сделав четыре голевые передачи.

    Источник: Milliyet

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    16.05.2017 15:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 15:32

      Негредо не пропадет . Еще есть Китай , хотя жаль, что у него не срослось в карьере . А может еще стрельнет , 31 - это не возраст !

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 16 мая 2017, 16:35

      Жаль, что у Негредо так и не получилось хорошей карьеры, у него были все предпасылки для этого ,по моему он был хорош в Ман.Сити когда они в последний раз выиграли чемпионат, но клуб отказался от больших нападающих совсем, а дальше ему просто не везло с командами полуживая Валенсия и можно сказать иллюстрирующий девиз железно рожденных из игры престолов " все, что мертво умереть не может "Мидлсбро.Но мне Альваро всегда нравился так что желаю ему удачи в Турции или где то еще.

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