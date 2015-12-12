Негредо отказал «Барселоне»

Нападающий «Валенсии» Альваро Негредо отклонил предложение «Барселоны» о переходе во время зимнего трансферного окна. Каталонцы планировали арендовать 30-летнего форварда сроком на шесть месяцев.

Негредо считает, что с приходом в «Валенсию» нового главного тренера Гари Невилла у него будет шанс проявить себя, чтобы пробиться в состав сборной на Евро-2016. Он также объяснил свой отказ тем, что будет трудно пробиться в основу «Барселоны», к тому же Негредо уже заигран за валенсийцев в Лиге чемпионов.