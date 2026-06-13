Моуринью планирует избавиться от двух защитников «Реала»

Жозе Моуринью, новый главный тренер мадридского «Реала», не рассчитывает на защитников Альваро Каррераса и Рауля Асенсио в предстоящем сезоне. Об этом сообщает твиттер Madrid Universal со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано.

Моуринью предпочел бы расстаться с обоими футболистами. Асенсио при этом хочет продолжить карьеру в мадридском клубе. В качестве альтернативы защитник рассмотрит переход в другую команду, но только если ему сохранят текущий уровень зарплаты.

Ситуация с Каррерасом выглядит более сложной – крайний защитник пополнил состав «Реала» только в прошлом сезоне.