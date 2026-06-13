Моуринью планирует избавиться от двух защитников «Реала»

Жозе Моуринью, новый главный тренер мадридского «Реала», не рассчитывает на защитников Альваро Каррераса и Рауля Асенсио в предстоящем сезоне. Об этом сообщает твиттер Madrid Universal со ссылкой на журналиста Мигеля Серрано.
Моуринью предпочел бы расстаться с обоими футболистами. Асенсио при этом хочет продолжить карьеру в мадридском клубе. В качестве альтернативы защитник рассмотрит переход в другую команду, но только если ему сохранят текущий уровень зарплаты.
Ситуация с Каррерасом выглядит более сложной – крайний защитник пополнил состав «Реала» только в прошлом сезоне.
- 23-летний Асенсио в минувшем сезоне провел за мадридский клуб 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
- Его контракт с «Реалом» действует до лета 2031 года.
- Каррерасу также 23 года. В сезоне-2025/26 защитник отметился двумя голами и тремя ассистами в 40 встречах за «Реал». Соглашение игрока с клубом истекает летом 2031-го.
Источник: «Бомбардир»