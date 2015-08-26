Негредо: «Было тяжело, но мы дотерпели»

Нападающий «Валенсии» Альваро Негредо прокомментировал поражение своей команды в матче с «Монако» (2:1) в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов. Негредо забил в этой встрече гол, который в итоге и позволил «Валенсии» пройти в групповой этап.

«У нас была цель выйти в групповой этап, и мы еe выполнили, несмотря на поражение. Мы этого добились, запаса после домашнего матча хватило. Было очень важно забить гол — и мы сделали это в первые же минуты встречи. Это добавило нам спокойствия. Во втором тайме «Монако» пошeл вперeд, было тяжело, но мы дотерпели», – говорит Негредо.

Гол футболист посвятил близким людям.

«Хотим пройти как можно дальше. Свой гол посвящаю семье, друзьям и тем, кто был со мной в трудное время».