Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Альваро Негредо
Статистика
Альваро Негредо - статистика
Завершил карьеру
20 августа 1985 (41)
#21 | Нападающий
186 см | 81 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Турция. Суперлига 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Турция. Суперлига 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Англия. Кубок 2013/2014
Англия. Кубок Лиги 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Чемпионат Европы 2012
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Суперкубок Испании 2010
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 22 тур
Кадис
0 : 0
28.01.2024
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 0
19.01.2024
Кадис
87' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
2 : 0
03.01.2024
Кадис
80' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Кадис
0 : 0
21.12.2023
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
17.12.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
1 : 1
10.12.2023
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
1 : 1
04.12.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
1 : 1
29.11.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0 : 3
26.11.2023
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 0
06.11.2023
Кадис
84' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Кадис
2 : 2
28.10.2023
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
2 : 0
23.10.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Кадис
0 : 1
07.10.2023
Жирона
79' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
3 : 2
01.10.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Кадис
0 : 0
27.09.2023
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 1
24.09.2023
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
3 : 0
16.09.2023
Кадис
78' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Кадис
3 : 1
01.09.2023
Вильярреал
90' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Кадис
1 : 1
26.08.2023
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
2 : 0
20.08.2023
Кадис
86' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
1 : 0
14.08.2023
Алавес
Был в запасе
Главные новости
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
2
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
1
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
14
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
5
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
6
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+