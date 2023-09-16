Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Кадис
Атлетик - Кадис: обзор матча 16 сентября 2023
Атлетик
16.09.2023, суббота, 15:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Кадис
66'
Г. Гурусета
68'
А. Вильялибре
90'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Кадис
90'
+2
Желтая карточка
Х. Эрнандес
ГОЛ! 3:0!
И. Уильямс
Пас отдал
А. Вильялибре
90'
87'
Желтая карточка
М. Гомес
Замена
У. Гомес
️️️️
И. Руис де Галаррета
81'
Замена
А. Эррера
️️️️
О. Сансет
81'
78'
Замена
Алекс
️️️️
Р. Алькарас
78'
Замена
А. Негредо
️️️️
К. Рамос
ГОЛ! 2:0!
А. Вильялибре
68'
Замена
Е. Альварес
️️️️
А. Паредес
67'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Г. Гурусета
67'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гурусета
Пас отдал
О. де Маркос
66'
Замена
И. Муньяин
️️️️
А. Беренгер
63'
59'
Замена
Р. Наварро
️️️️
И. Альехо
59'
Замена
М. Гомес
️️️️
Р. Собрино
59'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Р. Марти
50'
Желтая карточка
Р. Алькарас
46'
Желтая карточка
Фали
Желтая карточка
А. Паредес
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
6
Феде
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Алекс
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
18
де Маркос
6
Весга
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
4-2-1-3
23
Ледесма
20
Карселен
23
Эрнандес
3
Фали
15
Эрнандес
4
Алькарас
8
Эскаланте
14
Альехо
9
Марти
9
Рамос
19
Собрино
4
Паредес
5
Альварес
5
Альварес
4
Паредес
8
Сансет
21
Эррера
21
Эррера
8
Сансет
7
Беренгер
10
Муньяин
10
Муньяин
7
Беренгер
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
46
Гомес
16
Руис де Галаррета
11
Гурусета
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Гурусета
14
Альехо
23
Наварро
23
Наварро
14
Альехо
4
Алькарас
8
Алекс
8
Алекс
4
Алькарас
9
Марти
11
Мачис
11
Мачис
9
Марти
9
Рамос
21
Негредо
21
Негредо
9
Рамос
19
Собрино
9
Гомес
9
Гомес
19
Собрино
Остались в запасе
Атлетик
Кадис
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
6
Феде
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
6
Феде
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетик - Кадис
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Новости команд
Все
Атлетик
Кадис
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Атлетика» на победу в матче 14 тура
09:31
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Атлетика» на победу в матче 14 тура
09:31
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+