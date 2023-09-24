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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Кадис
Бетис - Кадис: обзор матча 24 сентября 2023
Бетис
24.09.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
60'
Г. Родригес
41'
К. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Кадис
Желтая карточка
Иско
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
Р. Собрино
87'
Замена
Р. Куаме
️️️️
Г. Эскаланте
87'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
Х. Мере
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Э. Бельерин
87'
72'
Замена
Д. Мачис
️️️️
И. Альехо
68'
Замена
Р. Марти
️️️️
М. Гомес
68'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Р. Наварро
Замена
А. Гуардадо
️️️️
М. Рока
61'
Замена
Абнер
️️️️
Х. Миранда
61'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Родри
61'
ГОЛ! 1:1!
Г. Родригес
Пас отдал
Э. Абде
60'
57'
Желтая карточка
Р. Алькарас
Замена
Э. Абде
️️️️
В. Жозе
46'
Желтая карточка
Х. Миранда
45'
41'
ГОЛ! 0:1!
К. Рамос
38'
Желтая карточка
И. Альехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
10
Родри
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
26
Роминиге Куаме
ЦП
8
Алекс
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Браво
33
Миранда
2
Пеццелла
5
Бартра
2
Бельерин
21
Рока
2
Родригес
10
Родри
22
Иско
22
Перес
12
Виллиан Жозе
4-3-1-2
23
Ледесма
20
Карселен
22
Мере
3
Фали
15
Эрнандес
23
Наварро
4
Алькарас
8
Эскаланте
14
Альехо
9
Рамос
9
Гомес
33
Миранда
16
Абнер
16
Абнер
33
Миранда
21
Рока
18
Гуардадо
18
Гуардадо
21
Рока
12
Виллиан Жозе
10
Эз Абде
10
Эз Абде
12
Виллиан Жозе
2
Бельерин
24
Руйбаль
24
Руйбаль
2
Бельерин
10
Родри
11
Энрике
11
Энрике
10
Родри
22
Мере
23
Эрнандес
23
Эрнандес
22
Мере
8
Эскаланте
26
Куаме
26
Куаме
8
Эскаланте
14
Альехо
11
Мачис
11
Мачис
14
Альехо
23
Наварро
19
Собрино
19
Собрино
23
Наварро
9
Гомес
9
Марти
9
Марти
9
Гомес
Остались в запасе
Бетис
Кадис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
8
Алекс
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
8
Алекс
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Бетис - Кадис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
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