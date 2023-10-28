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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Севилья
Кадис - Севилья: обзор матча 28 октября 2023
Кадис
28.10.2023, суббота, 22:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
8'
К. Рамос
28'
Д. Мачис
37'
Л. Окампос
60'
И. Ракитич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Севилья
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Р. Марти
87'
81'
Замена
Р. Мир
️️️️
М. Диас
81'
Замена
А. Педроса
️️️️
М. Акунья
Замена
Алекс
️️️️
И. Альехо
81'
79'
Желтая карточка
М. Акунья
Желтая карточка
Р. Собрино
77'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Р. Куаме
74'
73'
Замена
Х. Навас
️️️️
Х. Санчес
71'
Желтая карточка
Л. Окампос
60'
ГОЛ! 2:2!
И. Ракитич
58'
Замена
О. Торрес
️️️️
Сусо
58'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Д. Лукебакио
Замена
Х. Мере
️️️️
Фали
46'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Д. Мачис
46'
Желтая карточка
Л. Пирес
45'
+6
45'
+1
Желтая карточка
Б. Сумаре
37'
ГОЛ! 2:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Х. Санчес
ГОЛ! 2:0!
Д. Мачис
Пас отдал
Р. Марти
28'
Желтая карточка
Р. Куаме
24'
Желтая карточка
Фали
14'
Желтая карточка
И. Альехо
11'
ГОЛ! 1:0!
К. Рамос
Пас отдал
Р. Марти
8'
Желтая карточка
Х. Мари
4'
3'
Желтая карточка
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
(К)
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
26
Роминиге Куаме
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
29
Aristide Njalla
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Алекс
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
15
Эрнандес
23
Пирес
3
Фали
20
Карселен
4
Алькарас
26
Куаме
11
Мачис
14
Альехо
9
Марти
9
Рамос
2-1-3-3-1
1
Нюланд
93
Рамос
21
Акунья
34
Сумаре
11
Ракитич
8
Гудель
24
Санчес
11
Лукебакио
10
Сусо
7
Окампос
9
Диас
3
Фали
22
Мере
22
Мере
3
Фали
26
Куаме
8
Эскаланте
8
Эскаланте
26
Куаме
14
Альехо
8
Алекс
8
Алекс
14
Альехо
11
Мачис
19
Собрино
19
Собрино
11
Мачис
9
Марти
14
Гвардиола
14
Гвардиола
9
Марти
21
Акунья
17
Педроса
17
Педроса
21
Акунья
24
Санчес
16
Навас
16
Навас
24
Санчес
10
Сусо
8
Торрес
8
Торрес
10
Сусо
11
Лукебакио
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
11
Лукебакио
9
Диас
17
Мир
17
Мир
9
Диас
Остались в запасе
Кадис
Севилья
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
29
Aristide Njalla
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Марко Дмитрович
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
29
Aristide Njalla
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Кадис - Севилья
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Нуэво Мирандилья
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