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    Диего Алонсо

    Тренер
    Имя Диего
    Фамилия Алонсо
    Команда Уругвай
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 16 апреля 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уругвай 6 3 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.06.2022 Мексика 0 : 3 Уругвай
    06.06.2022 США 0 : 0 Уругвай
    11.06.2022 Уругвай 5 : 0 Панама
    11.06.2022 Уругвай 0 : 0 Ямайка
    23.09.2022 Иран 1 : 0 Уругвай
    27.09.2022 Канада 0 : 2 Уругвай
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