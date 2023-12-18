Абаскаль не является фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера «Севильи»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль входит в число кандидатов на пост главного тренера «Севильи». Как сообщает VamosMiSevilla со ссылкой на MuchoDeporte, руководство андалусийцев ищет нового наставника в ускоренном режиме.

Приоритет, вероятно, будет отдан кандидатуре Кике Санчеса Флореса, который имеет большой опыт работы в чемпионате Испании.