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  • Абаскаль не является фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера «Севильи»

Абаскаль не является фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера «Севильи»

18 декабря 2023, 12:16
1

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль входит в число кандидатов на пост главного тренера «Севильи». Как сообщает VamosMiSevilla со ссылкой на MuchoDeporte, руководство андалусийцев ищет нового наставника в ускоренном режиме.

Приоритет, вероятно, будет отдан кандидатуре Кике Санчеса Флореса, который имеет большой опыт работы в чемпионате Испании.

  • Несколькими днями ранее «Севилья» отправила в отставку уругвайского специалиста Диего Алонсо.
  • Клуб занимает 17-е место в чемпионате Испании с 13 очками после 16 матчей.

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Источник: VamosMiSevilla
Испания. Примера Севилья Спартак Санчес Флорес Кике Алонсо Диего Абаскаль Гильермо
Комментарии (1)
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NewLife
1702894870
"Как сообщает VamosMiSevilla со ссылкой на MuchoDeporte, " Mucho х*ни для Радимова.
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