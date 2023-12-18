Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Абаскаль не является фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера «Севильи»

    Абаскаль не является фаворитом среди кандидатов на пост главного тренера «Севильи»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль входит в число кандидатов на пост главного тренера «Севильи». Как сообщает VamosMiSevilla со ссылкой на MuchoDeporte, руководство андалусийцев ищет нового наставника в ускоренном режиме.

    Приоритет, вероятно, будет отдан кандидатуре Кике Санчеса Флореса, который имеет большой опыт работы в чемпионате Испании.

    • Несколькими днями ранее «Севилья» отправила в отставку уругвайского специалиста Диего Алонсо.
    • Клуб занимает 17-е место в чемпионате Испании с 13 очками после 16 матчей.

    Новости по теме
    В «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к Абаскалю 4
    Колыванов — о «Спартаке»: «У них там в клубе столько знатоков работает, все во всем разбираются» 3
    Радимов сообщил о варианте Абаскаля с «Севильей» и назвал кандидатов на замену испанца 6
    Источник: VamosMiSevilla

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:16
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20959

      NewLife 1 час назад

      "Как сообщает VamosMiSevilla со ссылкой на MuchoDeporte, "
      Mucho х*ни для Радимова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6333

      ПалкоВводецъ (returned) 2 часа назад

      Он сгодится разве на должность физрука в детской школе. Гыгыгы

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+