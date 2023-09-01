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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Вильярреал
Кадис - Вильярреал: обзор матча 01 сентября 2023
Кадис
01.09.2023, пятница, 20:30
Испания. Примера, 4 тур
3 : 1
Завершен
Вильярреал
18'
К. Рамос
30'
Д. Мачис (П)
50'
Д. Мачис
10'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Вильярреал
90'
+5
Желтая карточка
С. Комесанья
Замена
А. Негредо
️️️️
Р. Марти
90'
+2
Замена
Х. Мари
️️️️
Р. Алькарас
90'
+2
Желтая карточка
Р. Алькарас
86'
83'
Замена
К. Фемения
️️️️
Р. Террац
83'
Замена
Э. Капу
️️️️
Ж. Морено
Желтая карточка
Фали
82'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
80'
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Мачис
77'
Замена
Алекс
️️️️
К. Рамос
77'
68'
Замена
С. Комесанья
️️️️
А. Баэна
68'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Й. Пино
61'
Желтая карточка
А. Баэна
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Альехо
57'
53'
Желтая карточка
Х. Куэнка
ГОЛ! 3:1!
Д. Мачис
Пас отдал
Г. Эскаланте
50'
35'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Мачис
30'
27'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
А. Серлот
Желтая карточка
И. Альехо
22'
22'
Красная карточка
А. Педраса
Желтая карточка
К. Рамос
19'
ГОЛ! 1:1!
К. Рамос
18'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
4
Денис Суарес
АП
10
Йереми Пино
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Хосе Мари
ОП
8
Алекс
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-2-2-2
23
Ледесма
15
Эрнандес
23
Эрнандес
3
Фали
20
Карселен
4
Алькарас
8
Эскаланте
11
Мачис
14
Альехо
9
Рамос
9
Марти
4-1-3-2
1
Йоргенсен
8
Фойт
39
Альбиоль
4
Куэнка
23
Педраса
11
Террац
10
Пино
4
Суарес
10
Баэна
7
Морено
9
Серлот
4
Алькарас
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
4
Алькарас
9
Рамос
8
Алекс
8
Алекс
9
Рамос
11
Мачис
9
Гомес
9
Гомес
11
Мачис
14
Альехо
19
Собрино
19
Собрино
14
Альехо
9
Марти
21
Негредо
21
Негредо
9
Марти
11
Террац
17
Фемения
17
Фемения
11
Террац
7
Морено
6
Капу
6
Капу
7
Морено
10
Баэна
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Баэна
10
Пино
22
Бреретон
22
Бреретон
10
Пино
9
Серлот
25
Моралес
25
Моралес
9
Серлот
Остались в запасе
Кадис
Вильярреал
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
25
Пепе Рейна
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Кадис - Вильярреал
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
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