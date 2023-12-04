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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Кадис
Сельта - Кадис: обзор матча 04 декабря 2023
Сельта
04.12.2023, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
57'
Й. Ларсен
16'
К. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сельта - Кадис
Желтая карточка
К. Дотор
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Р. Алькарас
Замена
А. Дувикас
️️️️
Й. Ларсен
90'
+2
Замена
К. Дотор
️️️️
Л. де ла Торре
90'
+2
Замена
М. Ристич
️️️️
М. Санчес
81'
78'
Замена
М. Гомес
️️️️
К. Рамос
77'
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
Р. Собрино
77'
Замена
Л. Пирес
️️️️
И. Альехо
74'
Желтая карточка
И. Альехо
59'
Желтая карточка
М. Мбайе
ГОЛ! 1:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
М. Санчес
57'
Замена
К. Перес
️️️️
К. Васкес
54'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Жиль
39'
Замена
М. Мбайе
️️️️
Р. Марти
33'
Красная карточка
В. Чуст
21'
Желтая карточка
Р. Собрино
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Рамос
Пас отдал
И. Альехо
12'
Желтая карточка
И. Карселен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
13
Ренато Тапиа
ОП
17
Лука де ла Торре
ЦП
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Яго Аспас
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
(К)
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
8
Карлос Дотор
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Кадис
13
Виктор Азнар
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
6
Мусса Диаките
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Гуаита
15
Старфельт
14
Нуньес
30
Мингеса
23
Санчес
13
Тапиа
20
Васкес
17
де ла Торре
19
Бамба
10
Аспас
22
Ларсен
4-1-2-3
1
Жиль
20
Карселен
3
Фали
23
Чуст
15
Эрнандес
4
Алькарас
14
Альехо
8
Алекс
9
Марти
9
Рамос
19
Собрино
23
Санчес
23
Ристич
23
Ристич
23
Санчес
17
де ла Торре
8
Дотор
8
Дотор
17
де ла Торре
20
Васкес
23
Перес
23
Перес
20
Васкес
22
Ларсен
9
Дувикас
9
Дувикас
22
Ларсен
14
Альехо
23
Пирес
23
Пирес
14
Альехо
9
Марти
15
Мбайе
15
Мбайе
9
Марти
19
Собрино
2
Сальдуа
2
Сальдуа
19
Собрино
9
Рамос
9
Гомес
9
Гомес
9
Рамос
Остались в запасе
Сельта
Кадис
25
Иван Вильяр
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Виктор Азнар
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
6
Мусса Диаките
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
1
Агустин Маркесин
ВР
23
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Уго Сотело
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
22
Мигель Родригес
ПВ
10
Франко Серви
ЦФ
Остались в запасе
13
Виктор Азнар
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
6
Мусса Диаките
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Сельта - Кадис
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Балаидос
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