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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Кадис
Барселона - Кадис: обзор матча 20 августа 2023
Барселона
20.08.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Кадис
82'
Педри
90+4'
Ф. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Кадис
ГОЛ! 2:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Р. Левандовски
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
Х. Эрнандес
86'
Замена
А. Негредо
️️️️
Алекс
86'
Замена
М. Осмайич
️️️️
К. Рамос
86'
Замена
Х. Мари
️️️️
Р. Марти
ГОЛ! 1:0!
Педри
Пас отдал
И. Гюндоган
82'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
А. Кристенсен
79'
Замена
С. Роберто
️️️️
О. Ромеу
79'
Желтая карточка
Педри
73'
Замена
А. Фати
️️️️
А. Бальде
68'
Замена
Э. Абде
️️️️
Гави
68'
68'
Замена
Д. Мачис
️️️️
И. Альехо
68'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Феде
Желтая карточка
Гави
45'
+6
45'
+2
Желтая карточка
Феде
Желтая карточка
М. тер Стеген
26'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
26'
14'
Желтая карточка
И. Альехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
6
Гави
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
3-5-1-1
1
тер Стеген
3
Бальде
15
Кристенсен
23
Кунде
8
Педри
21
Ромеу
6
Гави
20
Гюндоган
21
де Йонг
10
Ямаль
9
Левандовски
4-2-2-2
23
Ледесма
20
Карселен
23
Эрнандес
3
Фали
15
Эрнандес
6
Феде
4
Алькарас
14
Альехо
8
Алекс
9
Рамос
9
Марти
21
Ромеу
6
Роберто
6
Роберто
21
Ромеу
15
Кристенсен
24
Гарсия
24
Гарсия
15
Кристенсен
3
Бальде
31
Фати
31
Фати
3
Бальде
6
Гави
10
Эз Абде
10
Эз Абде
6
Гави
9
Марти
6
Хосе Мари
6
Хосе Мари
9
Марти
9
Рамос
18
Осмайич
18
Осмайич
9
Рамос
14
Альехо
11
Мачис
11
Мачис
14
Альехо
6
Феде
19
Собрино
19
Собрино
6
Феде
8
Алекс
21
Негредо
21
Негредо
8
Алекс
Остались в запасе
Барселона
Кадис
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
6
Марк Касадо
ОП
7
Фермин Лопес
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
15
Момо Мбайе
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Барселона - Кадис
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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